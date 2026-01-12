ETV Bharat / bharat

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ LOC ਨੇੜੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ, ਹਾਈ ਅਲਰਟ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਫੌਜ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

Suspected Pakistan drones
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨੇੜੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ((ANI)
January 12, 2026

ਰਾਜੌਰੀ: ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ-ਰਾਜੌਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LoC) ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਈ ਡਰੋਨ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ-ਅਨਮੈਨਡ ਏਰੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਉਪਾਅ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਂਬਾ, ਰਾਜੌਰੀ ਅਤੇ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ (IB) ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LoC) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਗਈ।

ਸ਼ੱਕੀ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉੱਡਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ੱਕੀ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਲਗਭਗ 6:35 ਵਜੇ ਗਨੀਆ-ਕਲਸੀਆਂ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਰਾਜੌਰੀ ਦੇ ਤੇਰੀਆਥ ਦੇ ਖੱਬਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰੋਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਲੈਸ ਉੱਡਦੀ ਚੀਜ਼, ਕਾਲਾਕੋਟ ਦੇ ਧਰਮਸਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਖ ਵੱਲ ਵਧੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਸਤੂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਟ ਵੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ 7:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਕ ਬਬਰਾਲ ਉੱਤੇ ਕਈ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਘੁੰਮਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਨਕੋਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਨ ਤੋਂ ਟੋਪਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵਸਤੂ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ।

ਗੋਲਾ ਬਰੂਦ ਭੰਡਾਰ ਬਰਾਮਦ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ-ਅਨਮੈਨਡ ਏਰੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਂਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਲੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਨੀ-ਬਣਾਇਆ 9mm ਪਿਸਤੌਲ, ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ Glock 9mm ਪਿਸਤੌਲ, ਅਤੇ APL HGR 84 ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਸੋਲਾਂ 9mm ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

