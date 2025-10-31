ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ 'ਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਪਰ ਕਮਾਈ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਏ।
Published : October 31, 2025 at 7:50 AM IST
ਕਰਨਾਲ: ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਮਾਲਪੁਰ ਰੋਡਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ
ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਅਰੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤਲਾਅ ਦੀ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਲੱਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ
ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ 7 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਬੀਜ ਹੈਚਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 8 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 15 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਛੀ ਬੀਜ ਹੈਚਰੀ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 8 ਏਕੜ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਮੱਛੀ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ
ਸੁਸ਼ੀਲ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭਗ ਅੱਠ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੀਂਗਾ, ਰੋਹੂ, ਕੈਟਲਾ, ਗ੍ਰਾਸ ਕਾਰਪ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਪੰਗਾਸ ਮੱਛੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈਚਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬੀਜ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਛੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਝੀਂਗਾ ਕਿਸਾਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੱਗਭਗ 300 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਦੇਖਣ
ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਗੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
2015 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ
ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਤਲਾਅ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖਤ
ਸੁਸ਼ੀਲ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਛੀ ਤਲਾਅ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਂਦਾਰ ਪੌਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲਾਅ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅੰਬ, ਅਮਰੂਦ, ਬਲੈਕਬੇਰੀ, ਸਪੋਟਾ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਸਮੇਤ ਲੱਗਭਗ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਹ ਫਲ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ
ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਅਰੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਕੇਵੀਕੇ) ਦੇ ਮੱਛੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਮੱਛੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੱਛੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸੁਸ਼ੀਲ
ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।