ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖੇਡ ਜਾਰੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ?
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
Published : September 25, 2026 at 1:49 PM IST
ਮੁੰਬਈ (ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਪਵਾਰ-ਸ਼ੇਟੇ): ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐੱਫ.ਡੀ.ਏ. (FDA) ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ, ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਨਿਕੋਟੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ "ਇਲਾਇਚੀ", "ਮਾਊਥ ਫਰੈਸ਼ਨਰ" ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਉਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਿੱਧੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ 'ਸਰੋਗੇਟ' ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ?
ਇੱਥੇ "ਸਰੋਗੇਟ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ" (surrogate advertising) ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਐਕਟ' (COTPA) ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਸਰੋਗੇਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੀ, ਅਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਰੋਗੇਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਫਿਰ, ਸਰੋਗੇਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ?
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ "ਇਲਾਇਚੀ", "ਮਾਊਥ ਫਰੈਸ਼ਨਰ", "ਸੋਡਾ", "ਸੰਗੀਤ" ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਰੰਗ, ਲੋਗੋ, ਨਾਮ, ਜਿੰਗਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਉਤਪਾਦ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ "ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ," ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ।
2022 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਐਡੋਰਸਮੈਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਲਾਮ ਬੰਬੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਰੋਗੇਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2017-18 ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ-ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1,77,341 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਜਾਂ ਲਗਭਗ 27.5 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (GDP) ਦੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ।
ਸਲਾਮ ਬੰਬੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੰਬਾਕੂ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ 100 ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 816 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ?
ਖਪਤਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ। ਅਕਸਰ, ਉਹ ਉਸ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਸਵੀਰ (ਚਿੱਤਰ) ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਦਾਕਾਰ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼, ਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਅਦਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ," ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਟਾਰਡਮ (ਮਸ਼ਹੂਰੀ) ਵਾਲੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (WHO) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 26.7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤੰਬਾਕੂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 13.5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। WHO ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 'ਗਲੋਬਲ ਯੂਥ ਟੋਬੈਕੋ ਸਰਵੇਖਣ 2019' ਮੁਤਾਬਕ 13 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 8.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। WHO ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਉਦਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ...
- ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਲਗ ਤੰਬਾਕੂ ਸਰਵੇਖਣ 2016-17 ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੋਗੇਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ।
- ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
- ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (WHO) ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਦੇਖੇ ਸਨ।
- ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਕਾਰ, ਆਕਰਸ਼ਕ ਸੰਵਾਦ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਗੀਤ, ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਈ ਗਈ "ਕੂਲ" (ਆਕਰਸ਼ਕ/ਸ਼ਾਨਦਾਰ) ਛਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਆਦਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਚ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਸਲਾਮ ਬੰਬੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਦੀ 2022-23 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ 221 ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ COTPA (ਕੋਟਪਾ) ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 102 ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ।
ਕੀ ਅਦਾਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਭਾਰਤ ਡਭੋਲਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਉਂ-ਦਾ-ਤਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਡਾਬਹੋਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਬਹੋਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਡਾਬਹੋਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ (ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ) ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2022 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ, ਤਜ਼ਰਬਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਚਿਤ 'ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ' (due diligence) ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ (ਐਂਡੋਰਸਰਾਂ) ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮਰਥਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦ ਵਰਤਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਪੈਸਾ
ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਉਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, "ਕੀ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ?" ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ "ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ?" ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੌਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ 'ਨਾ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਫਿਲਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੂਜਾ ਸਾਮੰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਚਨ ਵਰਗੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਨ ਜੋ ਲਗਭਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੰਦਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
- ਇਸ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਿਗਰਟ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਕੁਝ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਇੱਕੋ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੂਜਾ ਸਾਮੰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਜਾਂ ਸਿਗਾਰ ਪੀਂਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਅਦਾਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਪੂਜਾ ਸਾਮੰਤ ਨੇ ਜੌਨ ਅਬ੍ਰਾਹਮ, ਅੱਲੂ ਅਰਜੁਨ, ਯਸ਼, ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ, ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ, ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਅਤੇ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਵਰਗੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਸਾਮੰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ।
ਅਮਿਤਾਭ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪੂਜਾ ਸਾਮੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਲਈ ਗਈ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ 'ਇਲਾਇਚੀ' ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ, ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਪਾਰਕ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। COTPA ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ, ਅਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਰੋਗੇਟ (ਪਰੋਖ) ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 'ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ' ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ (ਐਂਡੋਰਸਰਾਂ) ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ "ਇਲਾਇਚੀ" ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਤੱਥਾਂ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰੋਗੇਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ?
- "ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰੋਗੇਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।
- ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
- ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ 'ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਅਦਾਕਾਰ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ' — ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਦਾਕਾਰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਅਦਾਕਾਰ ਤੰਬਾਕੂ, ਨਿਕੋਟੀਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਭਾਰਤ ਡਭੋਲਕਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਹ ਸਿਤਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
- "ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, 'ਸਰੋਗੇਟ' (ਪਰੋਖ) ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ' ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੰਦਰਭ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 'ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ?' ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ?'
- ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਨਿਯਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
- ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ," ਭਾਰਤ ਡਭੋਲਕਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਡਭੋਲਕਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤੰਬਾਕੂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ (ਨੁਕਸਾਨ) ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ, ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਕਾਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ—ਕੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਿਤਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਪਾਰਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹੈ ?
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