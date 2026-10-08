ਸੂਰਜਪੁਰ ਦੋਹਰਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ: ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਸੂਰਜਪੁਰ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਾਹੂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ
Published : October 8, 2026 at 6:17 PM IST
ਸੂਰਜਪੁਰ: ਸੂਰਜਪੁਰ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਾਹੂ, ਰਿੰਕੂ ਉਰਫ਼ ਫੂਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਆਰੀਅਨ ਉਰਫ਼ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਜੱਜ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਾਹੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਸੂਰਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਾਹੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਾਹੂ, ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਰਿੰਕੂ ਉਰਫ ਫੂਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ, ਜਿਸਨੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। - ਸੁਰੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ
ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ
ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਾਹੂ ਦੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
13 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸੂਰਜਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਾਹੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਕਬਾੜ ਡੀਲਰ ਜਿਸਨੂੰ ਕਈ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਗਰਮ ਤੇਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਘਰ ਖੂਨੀ ਖੇਡ
ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਪਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
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