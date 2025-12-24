ETV Bharat / bharat

ਗੁੜੀਆ ਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਜੀ ਜ਼ੈਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਸੂਰਜ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਜ਼ਹੂਰ ਜ਼ੈਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

SURAJ LOCKUP MURDER CASE
ਗੁਡੀਆ ਰੇਪ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਰਜ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ (FILE PHOTO)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 24, 2025 at 10:57 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ਸ਼ਿਮਲਾ: ਸੂਰਜ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈਦਰ ਜ਼ੈਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੈਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈਦਰ ਜ਼ੈਦੀ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸਪੀ ਡੀਡਬਲਯੂ ਨੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ੈਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐਸਪੀ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਏਐਸਆਈ ਦੀਪ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਫੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਣਜੀਤ ਸਤੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ

ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਪਰੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਕੋਟਖਾਈ ਦੇ ਹਲੈਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡਾਂਡੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਕੀ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਲਈ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾਂਡੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਜ਼ੈਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕੋਟਖਾਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਟਖਾਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਮੁਖੀ ਜ਼ੈਦੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲਾਕਅੱਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਏਮਜ਼, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਆਈਜੀ ਜ਼ੈਦੀ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜਨ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।

ਫ਼ੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਣੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ

ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਆਈਜੀ ਜ਼ਹੂਰ ਜ਼ੈਦੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਗਡੀਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਪਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 18 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਟਖਾਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਐਸਪੀ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਕੋਟਖਾਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲਾਕਅੱਪ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਦਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਈਜੀ ਜ਼ਹੂਰ ਜ਼ੈਦੀ ਕੋਟਖਾਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਈਜੀ ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਜੇਂਦਰ ਉਰਫ਼ ਰਾਜੂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਨੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਜ਼ੈਦੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਲੱਭੀਆਂ।

ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਿਨੇਸ਼

ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵੀਰ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਹੂਰ ਜ਼ੈਦੀ ਦੀ ਉਲਝਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦਿਨੇਸ਼ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਆਈਜੀ ਜ਼ੈਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੋਮੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਜ਼ੈਦੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਏਐਸਪੀ ਭਜਨ ਨੇਗੀ ਨੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਈਜੀ ਜ਼ੈਦੀ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਡੀਆ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੱਥ

ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੱਥ 19 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈਦਰ ਜ਼ੈਦੀ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੌਮਿਆ ਸੰਬਾਸੀਵਨ ਸਨ। ਗੁਡੀਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਮਿਆ ਨੂੰ ਡੀਡਬਲਯੂ ਨੇਗੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਹਨ ਚੰਦ ਠਾਕੁਰ ਸਨ। ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਆਈਜੀਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਈਜੀ ਜ਼ੈਦੀ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਡੀਐਸਪੀ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਪੀ ਸੌਮਿਆ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਟੀਮ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

TAGGED:

PUNJAB AND HARYANA HIGH COURT
SURAJ LOCKUP MURDER ZAHOOR ZAIDI
IG ZAHOOR ZAIDI
ਸੂਰਜ ਲਾਕਅੱਪ ਕਤਲ ਕੇਸ
SURAJ LOCKUP MURDER CASE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.