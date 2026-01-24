ETV Bharat / bharat

ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਿਆਹ, ਅਸਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਲਾੜਾ

ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੈਰਸੈਨ ਦੇ ਜੰਗਲਚੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਟਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ,ਲਾੜਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ।

ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਿਆਹ (ETV Bharat GFX)
Published : January 24, 2026 at 4:53 PM IST

ਗੈਰਸੈਨ/ਟਹਿਰੀ ਗੜ੍ਹਵਾਲ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਲਿਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਪਲ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗੈਰਸੈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲਚੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਆਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ

ਗੈਰਸੈਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਕਰਨਪ੍ਰਯਾਗ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ, ਜੰਗਲਚੱਟੀ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਲੂਸ ਕਨੋਥ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਵਸੰਤ ਪੰਚਮੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੈਰਸੈਨ ਦੇ ਜੰਗਲਚੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ। (ETV Bharat)

ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਲੂਸ ਗੈਰਸੈਨ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਨੋਥ ਤੋਂ ਭਰਰਸੈਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜੰਗਲਚੱਟੀ ਤੱਕ ਆਈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ 'ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਕਪਾਹ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸੀ।

ਜੰਗਲਚੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦਾ ਦੀਕਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ

ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ ਵਿਆਹ ਨੇ ਲਾੜੀ, ਲਾੜਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਲਾੜਾ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਦੀਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਆਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ।

ਲਾੜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾੜੇ ਦੀ ਕਾਰ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਫਸੀ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਗਲਚੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਟੀਹਰੀ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਹਨ ਫਸ ਗਏ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਫਸ ਗਏ। ਟੀਹਰੀ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀਆਨਾ ਟੌਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ। ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ, ਲਾੜੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਰੀਆਨਾ ਟੌਪ ਤੋਂ ਬਿੰਦਲ ਕੋਟੀ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

