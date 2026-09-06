ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਲੜੀ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
Published : September 6, 2026 at 2:31 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਿਕ ਲੈਕਚਰ ਲੜੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਿਕ ਲੈਕਚਰ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
"ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ" ਦੀ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਬਣੀ ਇਹ ਲੜੀ ਬੈਂਚ, ਬਾਰ, ਅਕਾਦਮਿਕ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਬੌਧਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲੜੀ ਦੇ ਥੀਮਾਂ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲੜੀ ਦੇ ਥੀਮਾਂ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਹਰੇਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਮਕਾਲੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਸਿਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਵਿਦਵਾਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਾਂ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਡਾਇਲਾਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਿਤ ਚਰਚਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।" ਹਰੇਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਸਮਰਥਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪੁਰਾਲੇਖ ਬਣੇਗਾ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰ ਸਾਲ "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਦਰਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਆਸਪਾਸ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਉੱਤਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਸਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਕਰਣ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਕਰਣ ਹੋਵੇਗਾ"।
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