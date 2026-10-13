'ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੀ ਹੈ?' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
By Sumit Saxena
Published : October 13, 2026 at 10:03 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੂਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸੱਚੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੂਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
"ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੀ ਹੈ?"
ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, "ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੀ ਹੈ?" ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਵਿਕਲਪ) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹ ਪਛਾਣੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਟਾਕੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ।"
ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਗੋਪਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ - ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਖਾਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।"
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ NEERI ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਰਜੁਨ ਗੋਪਾਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸੀ। CJI ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।"
ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੈ: ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੋ..."
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ... ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਦਲੀਲਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ CAQM (ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ।"
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਹੋਵੇਗੀ
ਬੈਂਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਟੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ (ਖੇਤ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ (ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।