ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੁਣ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਅਰਾਵਲੀ ਕੇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਾਵਾਈ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : December 29, 2025 at 12:53 PM IST|
Updated : December 29, 2025 at 1:53 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 21 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਰਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ "ਇਨ ਰੀ: ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਦਿਆਂ" ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਂਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ
ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੇਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ "ਇਨ ਰੀ: ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ-ਰੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ "ਮੁੱਦੇ'। (In Re: Definition of Aravalli Hills and Ranges and Ancillary Issues’)
20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਂਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਂਜਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ MoEF&CC (ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
'ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ'
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ" ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਰਾਵਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮੀ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਇਸਦੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਹਤ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ "ਅਰਾਵਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ" ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, "ਅਰਾਵਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਮੀ ਰੂਪ ਜਿਸਦੀ ਉਚਾਈ ਇਸਦੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਹਤ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ... ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਭੂਮੀ ਰੂਪ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਕਲਪਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ, ਇਸਦੇ ਸਹਾਇਕ ਢਲਾਣ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭੂਮੀ ਰੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਪੈਨਲ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, "ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ..., ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਕੰਟੋਰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
"ਦੋ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਕੰਟੋਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਬਫਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ... ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਕੰਟੋਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭੂਮੀ ਰੂਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਾੜੀਆਂ, ਪਹਾੜੀਆਂ, ਸਹਾਇਕ ਢਲਾਣਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਟੀਐਨ ਗੋਦਾਵਰਮਨ ਥਿਰੂਮੁਲਪਾਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੋਰ/ਕੁਆਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਅੰਦਰ "ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਸੰਭਾਲ-ਨਾਜ਼ੁਕ, ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਜਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ MoEF&CC ICFRE (ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਫਾਰੈਸਟਰੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਰਾਹੀਂ MPSM (ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ MPSM ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਿਕਾਊ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ MoEF&CC ਦੁਆਰਾ ICFRE ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।"
ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 29 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੀ.ਐਨ. ਗੋਦਾਵਰਮਨ ਤਿਰੂਮੁਲਪਾਡ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਅਣਛੂਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿਕਾਊ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਜਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।