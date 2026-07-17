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ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

SUPREME COURT CITIZENSHIP RULING
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 17, 2026 at 8:59 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਵਾਬ

ਅਦਾਲਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਸਆਈਆਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਸੇਨਜੀਤ ਬੋਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ।

ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ

ਵਕੀਲ ਨੇਹਾ ਰਾਠੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕੇ-ਵਾਰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ 6 ਅਤੇ 7 ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਐਸਆਈਆਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੋਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਗਠਿਤ 18 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ 38,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 70% ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, 30% ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 17 ਮਈ ਤੋਂ, ਤਿੰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 'ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ SIR ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭ ਗੁਆ ਬੈਠੋਗੇ ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।"

ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਯੋਜਨਾ, ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਕਦੀ ਤਸਦੀਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਜ਼

ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ।

ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।"

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ 'ਤੇ, ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 9, 10, 11 ਅਤੇ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਥੇ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ... ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ..."

ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 3.4 ਮਿਲੀਅਨ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ 38,000 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 3.35 ਮਿਲੀਅਨ ਅਪੀਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਭ ਅਪੀਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

19 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 70% ਅਪੀਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 19 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੁਆਰਾ SIR ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

5.8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 19 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਗਣਨਾ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 5.8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 9.64 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ (ਫਾਰਮ 6 ਅਤੇ 6A) ਅਤੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 99,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ (ਫਾਰਮ 7) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1.82 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

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ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
SUPREME COURT CITIZENSHIP RULING

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