ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : February 12, 2026 at 9:55 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 12 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (AAIB) ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਗੈਟਵਿਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੋਇੰਗ 787-8 ਫਲਾਈਟ AI-171 ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ-ਇਨ-ਕਮਾਂਡ ਕੈਪਟਨ ਸੁਮਿਤ ਸਭਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਕਲਾਈਵ ਕੁੰਦਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। 241 ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਸਮੇਤ 260 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
'ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ'
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ। NGO ਸੇਫਟੀ ਮੈਟਰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸੇ ਬੋਇੰਗ 787 ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ (ਈਂਧਨ ਸਵਿੱਚ ਨਾਲ) ਸਮਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।"
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ... ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ, ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮਲਾਈਨਰ 787, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ... ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮਲਾਈਨਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ।"
261 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਵਾਈ ਜਾਨ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹਾਦਸਾ ਸੀ। 261 ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਇਲਟ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।" ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀਪਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਭਰੇਗਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡ੍ਰੀਮਲਾਈਨਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।"
ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਏਆਈਬੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।' ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਏਏਆਈਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਏਆਈਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ।
ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਲਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਇੰਗ 787 ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਏਆਈਬੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਡੀਜੀਸੀਏ ਤੋਂ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਓ ਏਏਆਈਬੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ" ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 12 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਏਏਆਈਬੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਲਟ, ਕੈਪਟਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।