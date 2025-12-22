ਪਤਨੀ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Published : December 22, 2025 at 9:36 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸਰੂਰਨਗਰ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ 2022 ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਝਗੜੇ
ਦੋਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2019 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦਰਾਰ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ।
ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2022 ਵਿੱਚ, ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਾਜ ਉਤਪੀੜਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰੂਰਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
"ਹਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਪਤੀ"
ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।"
ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 498ਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
'ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ' ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਸਿਹਤ (ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ) ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦਾਜ ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹15,000 ਤੱਕ ਜਾਂ ਦਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹10,000 ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਾਜ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਹੀਂ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਆਮ ਝਗੜੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।"