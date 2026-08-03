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ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਲੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

SUPREME COURT LIVE IN RELATIONSHIP
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : August 3, 2026 at 10:50 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਕਲੰਕਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ - ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ (ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ) ਹੁਣ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ - ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 77 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਅਣਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ - ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ..."

ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਸਟਿਸ ਓਲੀਵਰ ਵੈਂਡੇਲ ਹੋਮਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ (498A) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਖਾਸ ਲੋੜ 'ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ' (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ) ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ) ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ—ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਜੋ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ—ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਿਰਫ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ" ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਧਾਰਾ 498A ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਪਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, "ਪਤੀ" ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਵਿਆਖਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤਰੀਵ ਧਾਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 498A "ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ" 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ "ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ" ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ-ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498A ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ-ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 2 (ਔਰਤ) ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2016 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੋਸ਼ੀ-ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਇਸ ਲਈ, ਧਾਰਾ 498A ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 2 (ਔਰਤ) ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਧ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪੀਲਕਰਤਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ "ਪਤੀ" ਸ਼ਬਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੱਦ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

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