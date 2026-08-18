ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇ ਬਦਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
By Sumit Saxena
Published : August 18, 2026 at 1:55 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਦਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਇਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮੈਡੀਸਨ, ਨਿਊਰੋਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਗਿਆਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗਰਿਮਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 / ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 393(5) (ਫਾਂਸੀ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧ) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ (ਦੀਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।"
ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, "ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਠੋਸ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਡਾਕਟਰੀ, ਜਾਂ ਅਨੁਭਵੀ ਸਬੂਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੀਨਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਤੱਥ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਆਖਿਆ ਜੈਵਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮੈਡੀਸਨ, ਨਿਊਰੋਸਾਇੰਸ, ਅਪਰਾਧ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢੰਗ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੇਲੋੜੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।'
2017 ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2017 ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ (CrPC, ਹੁਣ BNSS ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਦੀ ਧਾਰਾ 354(5) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਤ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਟੀਕੇ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
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