ਲਾਲਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Supreme Court Justice BV Nagarathna
Published : April 19, 2026 at 12:43 PM IST

ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਗ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਜੱਜ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ।" ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ "ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮੁੜ ਕਲਪਨਾ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 22ਵੀਂ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 'ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਲਾਲਚ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੱਜ

ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਜੱਜ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। "ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦਾਗ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਜੱਜ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ।'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 235 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ!

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸੰਮਲਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੱਜ AI 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ AI ਮਨੁੱਖੀ ਬੋਧਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਧਾਤਮਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ, ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ AI ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਜੱਜ ਤਰਕ 'ਤੇ ਅੰਤਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਗੋਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ।

ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ

ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੋਲੇ ਕਿ 'ਨਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ AI ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ, ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵੇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਹੋਵੇ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਵਿਭੂ ਬਾਖਰੂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

