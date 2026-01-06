'ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ 1 ਲੱਖ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਦੇ', ਦਿੱਲੀ ਰਿਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਡੀਡੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 185 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
By Sumit Saxena
Published : January 6, 2026 at 9:35 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 160,000 ਪੌਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (DDA) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 473 ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਡੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (CAPFIMM) ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਚੌੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 473 ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਾਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 165,000 ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ 18 ਪਾਕੇਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?" ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 185 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਡੀਏ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਡੀਡੀਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?"
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ 10 ਜਾਂ 1,500 ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 160,000 ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
"ਰੁੱਖ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ"
ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉੱਥੇ 160,000 ਰੁੱਖ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੱਪਲ, ਬੋਹੜ, ਆਂਵਲਾ ਅਤੇ ਅਮਲਤਾ," ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੌਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੋਰ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 50% ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚਾਅ ਦਰ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੌਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੁੱਖ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਡੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ "ਹੁਣ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"
"ਅਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ..."
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਦੇ "ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਡਰੋਂ" ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ 18 ਥਾਵਾਂ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜੰਗਲ ਬਣ ਜਾਣ," ਅਤੇ ਅਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।"
ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ 28 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲਾ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ, ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰੇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸੀਏਪੀਐਫਆਈਐਮਐਸ ਮੈਦਾਨਗੜ੍ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (ਸੀਏਪੀਐਫ), ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ, ਸੀਆਈਐਸਐਫ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੀਡੀਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 2,519 ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ 2.97 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।