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ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ: ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Supreme Court
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 24, 2026 at 5:33 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ-ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਸ਼ਿਤਾ ਗਰੋਵਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ-ਜਨਰਲ ਦੀ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਬਦਲਣ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ, ਪੋਸਟ ਕਰਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ।

ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹਟਾਉਣ, ਤਬਦੀਲੀ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਂ ਮੁਦਰੀਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਛੋਟੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਸਰ, ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਬਹਿਸਾਂ, ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਅਕਸਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ, ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਿੱਕਬੇਟ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ, ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੱਟਣ, ਸੰਪਾਦਨ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ਤਾ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

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