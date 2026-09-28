2,000 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
Published : September 28, 2026 at 1:57 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖਾਸ UPI 'ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ' (person-to-merchant) ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 'ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ' (MDR) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ (ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਬੈਂਚ ਨੇ MDR ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਨ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੇਟਵੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 96 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ (ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ (ਸਟੇਅ) ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਵਕੀਲ ਅੰਜਨ ਦੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ
ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ UPI ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ (merchant transfers) 'ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
₹75,000 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ MDR ਦੀ ਸੀਮਾ ₹300 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬੀਮਾ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ₹5 ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ (securities) ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 0.02% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ MDR ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300 ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ (P2P) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜੋ ਕੁੱਲ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 37 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਲਈ ਰਕਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
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