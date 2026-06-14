ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਰਬਾਦ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਰਬਾਦ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
Published : June 14, 2026 at 1:01 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ 'ਤੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਮਰ, ਅਤੇ ਕੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ (ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ) ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਬਰਦਸਤੀ, ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗਬਨ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
11 ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ, ਵਿੱਤੀ ਗਬਨ, ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ 2017 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ, ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ, ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਨਤਕ ਘੁਟਾਲਾ, ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਚਰਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੇ ਹਨ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸੇਵਾ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮਾਲਕ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 12 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।