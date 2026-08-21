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105 ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Supreme Court Grants Relief To 105 Year Prisoner
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (IANS)
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By Sumit Saxena

Published : August 21, 2026 at 4:59 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 105 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਰਸਿਕ ਚੰਦਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਦਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਮੰਡਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦੀ ਬਾਕੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ - 1988 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।

1920 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਲਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਮੰਡਲ ਨੂੰ 1994 ਵਿੱਚ 68 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਵੱਧ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2024 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'

2024 ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਕੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਰਸਿਕ ਚੰਦਰ ਮੰਡਲ, ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ/ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"

2024 ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ 104ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਏਗਾ। ਉਸਦੀ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਵੇਗਾ।

68 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਲਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1920 ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਰਸਿਕ ਚੰਦਰ ਮੰਡਲ ਨੂੰ 1994 ਵਿੱਚ 1988 ਦੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 68 ਸਾਲ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਲੰਬੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ। ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

99 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

2020 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੰਡਲ 99 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੰਡਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ/ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

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ਦਿੱਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
CONVICT RASIK CHANDRA MONDAL
105 ਸਾਲਾ ਕੈਦੀ
RELIEF TO 105 YEAR OLD PRISONER
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