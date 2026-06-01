ETV Bharat / bharat

NEET-UG 2026: ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪੈੱਨ-ਐਂਡ-ਕਾਗਜ਼ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NEET ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Supreme Court dismissed the plea for a computer-based test for the NEET re-examination
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ANI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 1, 2026 at 6:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ-ਕਮ-ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (NEET)-UG 2026 ਲਈ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈੱਨ-ਅਤੇ-ਕਾਗਜ਼ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (CBT) ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਯਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ NEET-UG 2026 ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ - 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ - ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (CBT) ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

"ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ... ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ..." ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਬੀਟੀ ਮੋਡ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।

ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਂਗੇ।" ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧਾਕਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

29 ਮਈ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਰਨ NEET-UG 2026 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ "ਦੁਖਦਾਈ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ - ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ।

TAGGED:

ROUSE AVENUE COURT NEET PAPER LEAK
NEET
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
NEET UG 2026
EET PAPER LEAK

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.