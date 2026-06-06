ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ ? ਕੀ ਬੋਲੇ CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਕਵੀਨ ਮੈਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Published : June 6, 2026 at 10:39 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਤਾਕਤ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਕਵੀਨ ਮੈਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਅ ਦੁਆਰਾ "ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ..."
ਇਹ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਤ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। "ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਖਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਨਿਆਂ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਹੈ? ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਨਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਵਿਵਾਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਤੱਥਾਂ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ।"
ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਵਿਵੇਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਟੱਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਰੀਕ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੱਜ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ।