Presidental Reference 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਧਾਰਾ 200 ਅਤੇ 201 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਧਾਰਾ 200 ਅਤੇ 201 ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'

ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਲਚਕਤਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਨੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 200 ਅਤੇ 201 ਦੇ ਤਹਿਤ "ਡੀਮਡ ਅਸੇਂਟ" ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ (ਇੱਥੇ, ਅਦਾਲਤ) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ (ਇੱਥੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਲਈ "ਬਦਲਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ" ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੜੱਪਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।"

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਹੜੱਪ ਹੈ। ਧਾਰਾ 142 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿਆਂਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 200 ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ, ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸਦਨ (ਜਾਂ ਸਦਨਾਂ) ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਚੈਕ-ਐਂਡ-ਬੈਲੈਂਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਅਸੀਂ ਚੈਕ-ਐਂਡ-ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਾ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ। ਧਾਰਾ 200 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਬੰਧ ਸਾਰਥਕ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ: ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰੋ।

ਰਾਜਪਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਵਾਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਾਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ 10 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਅਤੇ "ਮਨਮਾਨੇ" ਸੀ। ਇਸਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਗੱਲਬਾਤ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਚੈਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ, ਸੁਲਝਾਓ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ, ਨਾ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟ, ਸੰਵਿਧਾਨਵਾਦ ਦਾ ਸਾਰ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੰਘਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਕੋਈ ਇੱਕਲਾ ਵਰਣਨ - ਸੰਘੀ, ਅਰਧ-ਸੰਘੀ, ਇਕਾਤਮਕ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲਾ ਸੰਘਵਾਦ, ਵਿਹਾਰਕ ਸੰਘਵਾਦ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਜਾਂ ਅਸਮਿਤ ਸੰਘਵਾਦ - ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।'

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

