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CJP ਸੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਨੋਟਿਸ, ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ CJP ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ PIL ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

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By Sumit Saxena

Published : August 11, 2026 at 7:10 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' (CJP) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਪਾਰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਗੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜਾ ਚੌਧਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜਾ ਚੌਧਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।

ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕਿੰਗ, ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ" (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਖਿਕ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ" ਦੇ ਕਥਿਤ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਅਦਾਲਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।"

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਅਦਾਲਤੀ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਆਲੋਚਨਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਸਹਿਮਤੀ, ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਆਂਇਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਕਲਿੱਪਿੰਗ, ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ, ਸਾਹਿਤਕ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਬਦਨਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

'ਕਾਕਰੋਚ' ਵਿਵਾਦ

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀ "ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ" ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ "ਕਾਕਰੋਚ" ਟਿੱਪਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।

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