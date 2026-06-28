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ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 13 ਹੋਈ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

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ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 28, 2026 at 7:16 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 13 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਜ਼ਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਅਹੰਗਰ, ਤੁਫੈਲ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਅਹਿਮਦ ਉਰਫ਼ ਫਰਾਜ਼ ਉਰਫ਼ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਆਪਣੀ ਲੱਗਭੱਗ 7,500 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਉਮਰ ਉਨ ਨਬੀ (ਮ੍ਰਿਤਕ) ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰ ਉਨ ਨਬੀ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਮਰ ਉਨ ਨਬੀ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਾਨਿਸ਼ ਨੇ ਡਰੋਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਾਨਿਸ਼ ਨੇ ਉਮਰ ਉਨ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਮਰ ਨੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੇਨਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕੁਲਗਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਆਈ10 ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰ ਆਮਿਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੀ।

TAGGED:

ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲਾ
NUMBER OF ACCUSED RISES TO 13
PATIALA HOUSE COURT
SUPPLEMENTARY CHARGE SHEET FILED
RED FORT BLAST CASE

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