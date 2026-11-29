ਐਤਵਾਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਗਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਫਾਇਦੇਮੰਦ, ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਅੱਜ, ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : November 29, 2026 at 6:22 AM IST
ਮੇਖ - ਐਤਵਾਰ, 29 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੋਗੇ। ਬੇਲੋੜੇ ਬਹਿਸ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੱਧਮ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਟੌਰਸ - ਐਤਵਾਰ, 29 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਚਮਕੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤਕ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਿਥੁਨ - ਐਤਵਾਰ, 29 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।
ਕਰਕ - ਐਤਵਾਰ, 29 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਛਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਯਾਤਰਾ, ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਾਸ ਸਾਥ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੰਘ - ਐਤਵਾਰ, 29 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਕੰਨਿਆ - ਐਤਵਾਰ, 29 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਲਿਆਏਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਆਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ।
ਤੁਲਾ - ਐਤਵਾਰ, 29 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਰ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਕਾਰਪੀਓ - ਐਤਵਾਰ, 29 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਧਨੁ - ਐਤਵਾਰ, 29 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਚੁੱਪ ਰਹੋ।
ਮਕਰ - ਐਤਵਾਰ, 29 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਲਾਲੀ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ ਵਧੇਗੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਸੈਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੁੰਭ - ਐਤਵਾਰ, 29 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।
ਮੀਨ - ਐਤਵਾਰ, 29 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰੋਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓਗੇ।