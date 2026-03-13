ਜਨਮ ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਫਲ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ, ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਸੀ ਨੰਨ੍ਹੀ ਜਾਨ

ਜਨਮ ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਫਲ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ, ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਸੀ ਨੰਨ੍ਹੀ ਜਾਨ
ਇਹ ਕੇਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
Published : March 13, 2026 at 3:45 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 40 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ। ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਰਜਰੀ ਫੋਰਟਿਸ ਐਸਕਾਰਟਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਓਖਲਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਭਰੂਣ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 30ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਰੂਣ ਦੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ ਦਿਲ ਦਾ ਵਾਲਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਰਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ।
ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਲਾਜ
ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫੋਰਟਿਸ ਐਸਕਾਰਟਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 31ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਮਾਹਿਰ, ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਨਿਓਨੇਟੋਲੋਜਿਸਟ, ਅਨੱਸਥੀਸੀਓਲੋਜਿਸਟ, ਨਰਸਾਂ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਟਾਫ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ।
15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਰਜਰੀ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉੱਨਤ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ-ਗਾਈਡਡ ਵੈਸਕੁਲਰ ਐਕਸੈਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਜਨਮ ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਲੂਨ ਐਓਰਟਿਕ ਵਾਲਵੋਟੋਮੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਤੰਗ ਐਓਰਟਿਕ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਤੁਰੰਤ ਦਿਖਿਆ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਅਸਰ
ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈਕੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਓਰਟਿਕ ਵਾਲਵ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਜੁਕ "ਗੋਲਡਨ ਘੰਟੇ" ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ।
ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਛੁੱਟੀ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾ. ਨੀਰਜ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਭਰੂਣ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਵਾਲਵ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਸੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਓਵਰਲੋਡ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ। ਗੋਲਡਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ।