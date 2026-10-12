2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1,500% ਵਧੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼, 88 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 80 ਲੱਖ ਗੰਦੇ ਕੰਟੈਂਟ
JOTS ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2023 ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 5,00,000 ਸੀ।
Published : October 12, 2026 at 6:30 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ (Narendra Chaudhary/EB Prime Team): ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਾਹਨਵੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਏਆਈ (AI) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਸ਼ਲੀਲ (ਡੀਪਫੇਕ) ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਅਦਾਕਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਲੱਖ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 80 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,500% ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਰਨਲ Journal of Online Trust and Safety (JOTS) ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਰਨਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ Forbes ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਪਫੇਕ (deepfake) ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੈਂਕੈਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜਕਰਤਾ ਸਾਰਾਹ ਮੋਰਗਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡੀਪਫੇਕ : AI (artificial intelligence) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ, ਆਡੀਓ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਨੂੰ 'ਡੀਪਫੇਕ' ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
88 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ: ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 88 ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਡੀਪਫੇਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ (ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਮੱਗਰੀ) ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੱਕ ਸਧਾਰਨ 'ਕੀ-ਵਰਡਸ' (keywords) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 88 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸ਼ਲੀਲ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੀਪਫੇਕ (deepfake) ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਯੂਜਰ ਜਿਆਦਾ: JOTS ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 88 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੂਜਰ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੀਪਫੇਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 18% ਹੈ, ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਰਮਨੀ ਤੀਜੇ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਚੌਥੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
38 ਡੀਪਫੇਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ: ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਪਫੇਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੀਆਂ 38 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲਗਭਗ 17% ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 12% ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 11% ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਗ੍ਹਾ: ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 88 ਡੀਪਫੇਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ, ਪੰਜ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ 44 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੰਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਡੀਪਫੇਕ ਸਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
93% ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ: ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 93% ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਸ਼ਲੀਲ 'ਡੀਪਫੇਕ' (deepfake) ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਖੋਜ (search) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਚ ਬਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਡੀਪਫੇਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੀਮਤ: 'ਫਾਰਚਿਊਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਸਾਈਟਸ' (Fortune Business Insights) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੀਪਫੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ AI-ਆਧਾਰਿਤ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਸ਼ਕਲ (ਡੁਪਲੀਕੇਟ) ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ AI ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਇਜ਼ ਡੀਪਫੇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 889 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧਿਆ ਖਤਰਾ: ਲੈਂਕੈਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੋਜਕਰਤਾ ਸਾਰਾਹ ਮੋਰਗਨ ਨੇ JOTS ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, 'ਡੀਪਫੇਕ' (deepfakes) ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ AI (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡਾ. ਸੋਫੀ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਜਾਅਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 60% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ: Pi-Labs ਦੀ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ 50,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 2026 ਤੱਕ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 80,000 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ 'ਡੀਪਫੇਕ' (deepfake) ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 60% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ: ਫੋਰਬਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਅਤੇ ਪਲਕ ਝਪਕਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ। ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਅਕਸਰ ਝਪਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਡੀਪਫੇਕ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਝਪਕਣਾ ਅਕਸਰ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਪਰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਪਰਛਾਵਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਅਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਲਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰ ਦੇ ਨੈਚੂਰਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ: ਮਾਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ (privacy) ਨੂੰ ਲੈ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ-ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਡੀਪਫੇਕ' (deepfakes) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ' (https://cybercrime.gov.in/) 'ਤੇ 'Register a Complaint' (ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ) ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏ.ਆਈ. (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਹਨਵੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਦੇਵਰਾ: ਪਾਰਟ 1' ਦੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। 'ਅਰਜੁਨ ਰੈੱਡੀ' ਫਿਲਮ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਪਾਂਡੇ ਵੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਮੰਥਾ ਰੂਥ ਪ੍ਰਭੂ, ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੰਦਾਨਾ, ਨੋਰਾ ਫਤੇਹੀ ਅਤੇ ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਡੀਪਫੇਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
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