ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀ
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਯਾ ਦੇ ਇਮਾਮਗੰਜ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਰਤਾਜ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : June 14, 2026 at 3:21 PM IST
ਬਿਹਾਰ/ਗਯਾ: ਸ਼ਿਵਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਸਵਰੂਪ ਯਾਦਵ ਉਸ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਛੱਡਦੇ ਦੇਖਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ।"
ਹਾਈ ਸਕੂਲ 18 ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏ
ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਬਾਲਮੁਕੁੰਦ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਮਾਮਗੰਜ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ 18 ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ।
"ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮੂਰਖ' ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ।" - ਬਾਲਮੁਕੁੰਦ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ, ਸ਼ਿਵਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ
"ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਮਾਮਗੰਜ ਬਲਾਕ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਵਗਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।" - ਰਾਮਸਵਰੂਪ ਯਾਦਵ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ, ਸ਼ਿਵਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ
ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ... ਫਿਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕੀਤੀ...: ਬਾਲਮੁਕੁੰਦ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਰਾਮਸਵਰੂਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ।
ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ
1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਇਮਾਮਗੰਜ ਬਲਾਕ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ, ਇਮਾਮਗੰਜ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮਸਵਰੂਪ ਯਾਦਵ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਬਾਲਮੁਕੁੰਦ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸ਼ਿਆਮ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪਾਂਡੇ, ਨੰਦਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਭੂਪੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਭੀਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਰਾਲਾ, ਤਪੇਸ਼ਵਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਸਤੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗਣੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਯਾਦਵ, ਚੁੰਨੂ ਕੁਮਾਰ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੇਵ ਰਾਜ ਯਾਦਵ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਰਾਮਸਵਰੂਪ ਯਾਦਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਧਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
"ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ 12 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕੀਏ।" - ਰਾਮਸਵਰੂਪ ਯਾਦਵ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ, ਸ਼ਿਵਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸ਼ਿਆਮ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪਾਂਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਵਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ।"
"ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਵਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਰ ਇੱਟ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ।" - ਸ਼ਿਆਮ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪਾਂਡੇ, ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ, ਸ਼ਿਵਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ
ਸ਼ਿਆਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ
ਇਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਰਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਫੌਜ, ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਬਿਹਾਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ-ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ
ਸ਼ਿਵਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 1,200 ਤੋਂ 1,300 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਿਣਤੀ
ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 300 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ ਹਨ। ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਰਾਮਸਵਰੂਪ ਯਾਦਵ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
25 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਕਾਇਆ
ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 715 ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ₹7,000 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੁੜੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ₹7,400 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ₹6,000 ਜਾਂ ₹6,400 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ₹5,000 ਜਾਂ ₹5,400 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ 2018 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
"ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2018 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹8 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ₹2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।" - ਨੰਦਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ, ਸ਼ਿਵਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ
ਗੁਰੂਆ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉਪੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ - ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਵਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ।
"ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ।" - ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ
ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸਾਹ...:
ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਨੂੰਨ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਵੇ ਜਾਂ ਤੂਫ਼ਾਨ। ਇਹ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ।
"ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ? ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਅਟੁੱਟ ਰਹੇਗੀ।" - ਸ਼ਿਆਮ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪਾਂਡੇ, ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ, ਸ਼ਿਵਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ
ਮੁੱਛਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਡਿਆਲੀ ਯਾਤਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ
ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਸਲੇਟੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
"ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ, ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।" - ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ, ਸ਼ਿਵਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ
70-75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਸਵਰੂਪ ਯਾਦਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"