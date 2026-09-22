ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ, 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ, 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ...
Published : September 22, 2026 at 2:43 PM IST
ਰੈਰੰਗਪੁਰ (ਮਯੂਰਭੰਜ): ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮਯੂਰਭੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੁੰਟਾ ਬਲਾਕ ਸਥਿਤ ਬਿਸੀਪੁਰ ਆਸ਼ਰਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 250 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਲੈਕਟਰ ਹੇਮਾਕਾਂਤ ਸੇਅ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ।
ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਬੱਚੇ
ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਸੁੰਡੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਚੌਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਬੱਚੇ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਯੂਰਭੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਡਾਲਾ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਖੁੰਟਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਿਸੀਪੁਰ ਆਸ਼ਰਮ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ। ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ 100 ਲੜਕੇ ਅਤੇ 150 ਲੜਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਸਟਲ ਇੰਚਾਰਜ 'ਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਹੋਸਟਲ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਮੈਟਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਟਰਨ ਨੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ, ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਯੂਰਭੰਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਭਲਾਈ ਵਿਸਥਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ (Welfare Extension Officer) ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੈਦਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਡਾਲਾ-ਬਾਰੀਪਾਦਾ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕੁ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਟਾ ਛੱਕ (Khunta Chhak) ਵਿਖੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੁੰਟਾ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਪਟੀਪਾਦਾ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲੈਕਟਰ (Sub-Collector) ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਓ. (BDO) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਖੁੰਟਾ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ
ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਖੁੰਟਾ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ (ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ) ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬ-ਕੁਲੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ (ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ) ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਸਟਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮਯੂਰਭੰਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੈਦਲ ਨਿਕਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੋਸਟਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਖੁੰਟਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬਿਸੀਪੁਰ ਆਸ਼ਰਮ ਸਕੂਲ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੁੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
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