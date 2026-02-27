ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪਾਕੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ 50 ਬੱਚੇ,ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਰ

ETV Bharat / bharat

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪਾਕੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ 50 ਬੱਚੇ,ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਰ

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੰਗ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰ ਦਿਨ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ 50 ਬੱਚੇ (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 27, 2026 at 5:29 PM IST

5 Min Read
ਰਿਪੋਰਟ: ਮਹਿਮੂਦ ਆਲਮ

ਨਾਲੰਦਾ (ਬਿਹਾਰ): ਅੱਜ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੁਧਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ,"ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 12:30 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।" -

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੰਗ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (ETV Bharat)

"ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇ।" - ਕਰੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥਣ

ਇਹ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 50 ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਨਦੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

'ਚੱਪੂ ਫੜਨ ਦੀ ਬੇਬਸੀ'

ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਨਾਲੰਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਿਰੀਅਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਕੁਚੀਡੀਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਪੂ ਫੜਨ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਵੀ ਹੈ।

ਨਦੀ 'ਤੇ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ (ETV Bharat)

'ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ'

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਕੁਚੀਡੀਹ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ

ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 1000-1000 ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਨਾ ਤਕੋਈ ਪੁਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਲਾਹ ਹਨ। ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।

ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 96.84 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਪੁਲ (ETV Bharat)

ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 96.84 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਪੁਲ

ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਪੁਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਕੁਚੀਡੀਹ ਅਤੇ ਸਾਕੁਚੀਸਰਾਏ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਕਰੀ ਨਦੀ 'ਤੇ 96.84 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਮ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ₹6.20 ਕਰੋੜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ

ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ।

"ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਾਏ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ।" - ਦੌਲਤੀ ਦੇਵੀ, ਪੇਂਡੂ ਔਰਤ

ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ

ਸਾਕਰੀ ਨਦੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਸਾਕਰੀਡੀਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਰੀਸਰਾਏ ਤੱਕ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਵਰਧਨ ਬੀਘਾ ਜਾਂ ਮਾਨਪੁਰ ਪੁਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਖੁਦ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ (ETV Bharat)

9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਖੁਦ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

"ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਮਲਾਹ ਜੋ ਤੈਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।" -ਸੁਧਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥਣ

ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ (ETV Bharat)

ਪੁਲ ਜਲਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਸੈਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਬੱਚੇ 13-14 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ

ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਾਕੁਚੀਸਰਾਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ 13-14 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40-50 ਬੱਚੇ ਸਾਕੁਚੀਡੀਹ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ, ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, ਸਾਕੁਚੀਸਰਾਏ (ETV Bharat)

“ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।" - ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ, ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, ਸਾਕੁਚੀਸਰਾਏ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਰਾਜਗੀਰ) ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਨੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।

"ਸਾਕੁਚੀਡੀਹ ਨੇੜੇ ਸਾਕਰੀ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਡੀਪੀਆਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।" - ਮੁਨੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੇਂਡੂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ

ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ (ETV Bharat)

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਕੁਚੀਡੀਹ ਪਿੰਡ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁਲ।

