ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 28, 2026 at 12:50 PM IST

2 Min Read
ਭਦਰਦਰੀ ਕੋਠਾਗੁਡੇਮ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ): ਭਦਰਦਰੀ ਕੋਠਾਗੁਡੇਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਲਵੰਚਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਈ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ

ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਸਾਲਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਲਵੰਚਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨਿਗਰਾਨ ਤੋਂ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਟਾਫ ਨੇ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨ ਅੰਦਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੇ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਸਟਾਫ ਨੇ ਫਿਰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

