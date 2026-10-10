ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮ 'ਚ 1.45 ਲੱਖ ਹਾਰਿਆ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਖੁਦ ਹੀ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਚੀ ਸਾਜਿਸ਼, ਜਾਣੋ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ

ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮ 'ਚ 1.45 ਲੱਖ ਹਾਰਿਆ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਖੁਦ ਹੀ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਚੀ ਸਾਜਿਸ਼, ਜਾਣੋ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ
ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਵਿੱਚ 1.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਅਗਵਾ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਲਈ।
Published : October 10, 2026 at 10:59 AM IST
ਪਟਨਾ/ਬਿਹਾਰ: ਪਟਨਾ ਦੇ ਬੁੱਧ ਕਲੋਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਗਵਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲਈ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੀਬ 1.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਾਰ ਗਿਆ।
ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ ਪੈਸਾ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਾਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਚੰਪਾਰਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਕਸੌਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਟਨਾ ਦੇ ਬੁੱਧ ਕਲੋਨੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲਈ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ। ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ।
ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਸਕਾਰਪੀਓ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ
ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਲਈ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।
ਰਿਹਾਈ ਬਦਲੇ ਮੰਗੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ
ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਆਦਮੀ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਅਗਵਾਕਾਰ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ
ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 75,000 ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਕਲੋਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਖੁਲੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਾਹਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਟਾਵਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਾਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਏਐਸਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਾਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇੜੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਗਵਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
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