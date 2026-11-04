AI ਸਮਾਰਟ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਨਕਲ! ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ... ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਨਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।
Published : November 4, 2026 at 5:50 PM IST
ਬੈਂਗਲੁਰੂ (ਕਰਨਾਟਕ): ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਮਾਊਂਟ ਕਾਰਮਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਰਟ ਐਨਕਾਂ ਪਹਿਨਦੇ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਚਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਨਾਲ ਲੈਸ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨ ਨੇ ਅਜੀਬ ਐਨਕਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਘਟਨਾ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਐਨਕਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਗਈ ਅਤੇ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨ ਨੇ ਐਨਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਐਨਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹34,000 ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਤੀਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੇਖਾ ਜਾਰਜ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ, ਆਡੀਓ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਏਆਈ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਪੁਣੇ ਦੇ ਸਿੰਬਾਇਓਸਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਟਾ ਰੇ-ਬੈਨ ਸਮਾਰਟ ਐਨਕਾਂ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਨਫਾਇਰ ਮੀਨਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਆਈ-ਸਮਰੱਥ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਾਊਂਟ ਕਾਰਮਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਸ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ।