ਮੋਬਾਈਲ ਫੱਟਣ ਕਾਰਨ UPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 10, 2026 at 12:29 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ UPSC ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ UPSC ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫਟ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਲੱਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ Realme ਮੋਬਾਈਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਿਵਿਆ ਜਯੋਤੀ ਜੈਪੁਰੀਅਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਸ਼ਮੀ ਬਾਂਸਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਫਟਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਕੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਕੋਟੀ ਸਾਈਂ ਪਵਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 18,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਅਲਮੀ ਐਕਸਟੀ (Realme XT) ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। 5 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ UPSC ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਫ਼ੋਨ ਅਚਾਨਕ ਫਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫ਼ੋਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ, ਮੱਥੇ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਫੀਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਝਿੜਕਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਝੱਲੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਵਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ₹100,000, ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ₹25,000 ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ₹25,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰ 9% ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

