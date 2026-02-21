ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ 20ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ
ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
Published : February 21, 2026 at 10:08 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਨੋਇਡਾ: ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੂਰਜਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਗੋਲਫ ਫੋਰੈਸਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ 23 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ 20ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ।
ਅਰਜੁਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੀ.ਟੈਕ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਨੇ ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਗੋਲਫ ਫੋਰੈਸਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ 20ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਸੂਰਜਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ
ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੈਂਟਰਲ ਨੋਇਡਾ) ਆਰ.ਕੇ. ਗੌਤਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਬਿਸਰਖ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹਬੇਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲਾ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪੂਜਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਫੰਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬਦਬੂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਤਲ
14 ਫ਼ਰਵਰੀ, ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇਅ 'ਤੇ, ਨੋਇਡਾ ਸੈਕਟਰ 107 ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ/ਕਤਲ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਮਿਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਰੇਖਾ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
23 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ, ਉਦਿਤ ਸੋਨੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬੀ.ਟੈਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਝਿੜਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ।