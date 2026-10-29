ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ, ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ।
By PTI
Published : October 29, 2026 at 1:31 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ‘ਕਲਾਈਮੇਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ’ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ AQI ਯਾਨਿ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਜਲਵਾਯੂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਗੰਧਲੇ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।" ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2025 ਅਤੇ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 201 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 193 ਯਾਨਿ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਔਸਤ AQI ਵਿੱਚ 15.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਾਲ 2024 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ AQI ਸਿਰਫ਼ 3.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਸੁਧਰਿਆ ਸੀ।
ਔਸਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਨ AQI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਔਸਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੁਧਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹਵਾ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ, "ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਸਤ AQI 169.3 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 142.6 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 15.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਡੀਅਨ AQI ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਗਿਆ।" ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਅਨ AQI 135 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 154 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਉਛਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਅਨ AQI ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਤਿ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਖ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ
ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਪੂਰੇ ਪਤਝੜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ AQI ਵਾਲੇ ਦਿਨ 10 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ 300 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸਿਖਰ 353 'ਤੇ ਸੀ।" ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਛਾਲ ਦਾ ਘਟਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ।
ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਅਸਰ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 'ਐਲ ਨੀਨੋ' ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 78.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਲਵਾਯੂ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਸਮਾਨ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ।"
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