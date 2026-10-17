ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਨ, ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : October 17, 2026 at 4:16 PM IST
ਚੇਨਈ: ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਰਾਤਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਚਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਤਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਾਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਮੁੰਨਾਨੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਦਿਲੀ ਬਾਬੂ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਨਰਾਤੇ ਦੇ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਤਿੰਨ ਮਹਾਨ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗੀਤਾਂ, ਨਾਚ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੇਨਈ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਾਤੇ ਪੂਜਾ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੇਨਈ ਦੇ ਰੋਇਆਪੇਟਾਹ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਵੇਨਿਊ ਮਾਲ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਨਾਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ।"
'ਹਿੱਪ-ਹੌਪ ਗਾਣੇ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ'
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਿੱਪ-ਹੌਪ ਗਾਣੇ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਸਮਾਗਮ ਸਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਸਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, "ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
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ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਰਿਚਰਡਸਨ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰਬਾ ਅਤੇ ਡਾਂਡੀਆ ਨਾਚ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਾਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਰਾਤਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।