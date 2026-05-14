ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ , ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਵਿੱਚ 14, ਫਤਿਹਪੁਰ ਵਿੱਚ 7 ​​ਅਤੇ ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਏ ਤੇਜ਼ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 14, 2026 at 11:14 AM IST

ਲਖਨਊ/ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਰੱਖਤ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉੱਖੜ ਗਏ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਤਿਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਾਂਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਤਿਹਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ, ਦਰੱਖਤ ਉੱਖੜਨ ਅਤੇ ਟੀਨ ਸ਼ੈੱਡ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਏਡੀਐਮ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋਧਾਵਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 12 ਸਾਲਾ ਰਿਤਿਕ ਦੀ ਟੀਨ ਸ਼ੈੱਡ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਬਰੇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇਜ਼ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਅਮਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ, ਟੀਨ ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੂਰਨਲਾਲ (38) ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਘਸੀਰਾਮ, ਨੰਦਗਾਓਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜੰਗਤੀਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv bharat)

ਭਾਮੋਰਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੀਟੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, 65 ਸਾਲਾ ਗੋਮਤੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਹਟਾ ਜੁਨੂਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, 61 ਸਾਲਾ ਲਿਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਨ ਸ਼ੈੱਡ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇਵਕੀ ਸਕਸੈਨਾ (7) ਦੀ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੂਫਾਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦਰੱਖਤ ਉੱਖੜ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਜਪੁਰਾ ਨਵਾਡੀਆ ਅਤੇ ਦਰਾਵੰਗਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਦੱਬ ਗਏ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਲੇਖਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਮਚੀ ਤਬਾਹੀ

ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਭਾਮੋਰਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਬਾਮੀਆਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਟੀਨ ਸ਼ੈੱਡ ਸਮੇਤ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਾਮੋਰਾ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਗਏ ਸਨ।

ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ 11 ਮੌਤਾਂ

ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ ਚੌਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਾ ਪਰਮਾਨਪੁਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਂਟੂਨ ਪੁਲ ਦੇ ਢਹਿਣ ਨਾਲ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਦੀਗਾਹਨਾ ਸਰੀ ਪੋਖਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਨੌਂ ਸਾਲਾ ਅੰਸ਼ੂ ਮੌਰੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ, ਕੰਧਾਂ, ਟੀਨ ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਚੌਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਪਾਦਰੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ, ਤਿੰਨ ਅਦਲਹਾਟ ਦੇ, ਦੋ ਕਛਵਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਚਿਲਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਲਾਲਗੰਜ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਤਨਗਰ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇਹਾਤ ਦਾ ਸੀ।

ਛਿਤਮ ਪੱਟੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਅਕਸ਼ੈ ਦੀ ਅੰਬ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਹਨਪੁਰ ਭਾਵਰਖ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਸਰੋਜ ਦੇਵੀ, ਮਹੂਆ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਹੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਤੋੜ ਰਹੇ ਬਿਹਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਛਵਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਦਾਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਬੇਲਾ ਦੇਵੀ, ਇੱਕ ਟੀਨ ਸ਼ੈੱਡ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਣਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਬਲੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਹਰਦਾਰਾ ਨੇੜੇ ਉਸਦੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਕਾਰ 'ਤੇ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਸਕਾਰਪੀਓ ਯਾਤਰੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿਲਹ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਗੜਗੇਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, 50 ਸਾਲਾ ਰਾਮ ਸਾਗਰ ਜੈਸਵਾਲ ਦੀ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲਾਲਗੰਜ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੋਲਕਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਨੀਲਮ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਟੀਨ ਸ਼ੈੱਡ ਉੱਡ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗਰਦਨ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲਲਿਤਾ ਯਾਦਵ (70) ਦੀ ਪਾਤਰੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਚੰਦਰਵਤੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇਹਾਤ ਕੋਤਵਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਰਕੁਟੀਆ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਦਲਹਾਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗ ਗਈ।

