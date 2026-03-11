ETV Bharat / bharat

"ਰੀਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ..." ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੀਚਾਰਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੈ।

Raghav Chaddha
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (X @raghav_chadha)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 11, 2026 at 6:30 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਚਾਰਜ ਪਲਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.25 ਬਿਲੀਅਨ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ, ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਰੀਚਾਰਜ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਨੂੰ OTP ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਨੇਹੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 28 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 13 ਵਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (28 ਦਿਨ x 13 ਵਾਰ = 364 ਦਿਨ)। ਇੱਕ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਕੈਲੰਡਰ ਮਹੀਨਿਆਂ (30-31 ਦਿਨ) 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 28-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

"ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ..."

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇਸ ਲਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਇਸ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਮੰਗ ?

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ:

  • ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਮਿੰਗ ਐਸਐਮਐਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
  • ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮਿੰਗ ਓਨਲੀ ਪਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

