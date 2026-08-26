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ਸੂਰਤ 'ਚ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸੀ ਸਵਾਰ

ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਰੇਲਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ , ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ।

VANDE BHARAT TRAIN STONE PELTING
ਸੂਰਤ 'ਚ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ (IANS,FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 26, 2026 at 7:38 AM IST

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ਸੂਰਤ: ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾ ਰਹੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 22961) 'ਤੇ ਸੂਰਤ ਨੇੜੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਸੂਰਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਤਰਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਰੇਲਗੱਡੀ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਵੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਉਤਰਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਕੋਚ ਸੀ-6 ਅਤੇ ਸੀ-10 ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ।

ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਅੰਕਲੇਸ਼ਵਰ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (RPF) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। RPF ਟੀਮ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ, 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਤ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੀਆਰਓ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੱਛਮੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੀਆਰਓ ਅਨੁਭਵ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲਗੱਡੀ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅੰਕਲੇਸ਼ਵਰ ਆਰਪੀਐਫ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।

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ਰਾਜਪਾਲ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ
VANDE BHARAT TRAIN STONE PELTING

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