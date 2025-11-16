ETV Bharat / bharat

ਪੱਥਰ ਦੀ ਖਾਨ ਡਿੱਗੀ; ਮਲਬੇ ਹੇਠ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ, ਰੈਸਕਿਊ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਟੀਮਾਂ

ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬਿੱਲੀ ਮਾਰਕੁੰਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।

stone quarry collapses
ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ (Etv Bharat)
Published : November 16, 2025 at 7:22 AM IST

ਯੂਪੀ/ਸੋਨਭੱਦਰ: ਪੱਥਰ ਦੀ ਖੱਡ ਢਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ 12 ਲੋਕ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਓਬਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿੱਲੀ ਮਾਰਕੁੰਡੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਗੌੜ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ SDRF ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਇੱਕ NDRF ਟੀਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਨੇਰਾ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਲਬੇ 'ਚ ਦੱਬੇ ਮਜ਼ਦੂਰ

ਬਿੱਲੀ ਮਾਰਕੁੰਡੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਓਬਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਰਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਖੱਡ ਢਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਭਲ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਕਰੀਬ 12 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਲਬੇ 'ਚ ਦੱਬ ਗਏ।

ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਡੀਐਮ) ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਕਲੇਨ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਤ ​​ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਖਾਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 500 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ

ਉਥੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਗੌੜ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਗੌਰਵ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ।

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਦਰੀਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

