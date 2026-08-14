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ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪੱਥਰ, ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੀ ਜਾਨ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਬਲੂਨੀ ਚਮੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲਕੋਟੀ ਸੁਰੰਗ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ।

STONE FELL ON MP VEHICLE
ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪੱਥਰ, ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੀ ਜਾਨ (Anil Baluni PRO)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 14, 2026 at 4:23 PM IST

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ਚਮੋਲੀ: ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਬਲੂਨੀ ਦੇ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਪਲਕੋਟੀ ਸੁਰੰਗ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਲੂਨੀ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ ਪਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼-ਬਦਰੀਨਾਥ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਟੋਟਾ ਵੈਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ।

ਟੋਟਾ ਵੈਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਿਆ:

ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਬਲੂਨੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਿਪਲਕੋਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੋਟਾ ਵੈਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ।

Stone Fell On MP Vehicle
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਬਲੂਨੀ ਚਮੋਲੀ (Anil Baluni PRO)

ਪਿਪਲਕੋਟੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ

ਅਨਿਲ ਬਲੂਨੀ ਸਮੇਤ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ। ਪੱਥਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨਿਲ ਬਲੂਨੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੂਨੀ ਸੁਰੰਗ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ, ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਪਲਕੋਟੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ।

"ਬਦਰੀ-ਕੇਦਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਰੰਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿਪਲਕੋਟੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ।" - ਅਨਿਲ ਬਲੂਨੀ, ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਗੜ੍ਹਵਾਲ

Stone Fell On MP Vehicle
ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪੱਥਰ (Anil Baluni PRO)

ਚਮੋਲੀ ਪਿਪਲਕੋਟੀ ਸੁਰੰਗ ਹਾਦਸਾ ਵਿੱਚ 7 ​​ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ:

ਕੱਲ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿਪਲਕੋਟੀ ਦੇ ਮਾਇਆਪੁਰ ਵਿੱਚ ਟਿਹਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (THDC) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰਗੜ-ਪਿਪਲਕੋਟੀ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ TRT ਸੁਰੰਗ ਢਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਲਬਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਸ ਗਏ।ਰਾਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਲਗਭਗ 1.50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਮਲਬੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਸਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਛੇ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

TAGGED:

CHAMOLI PIPALKOTI TUNNEL ACCIDENT
STONE FELL ON ANIL BALUNI VEHICLE
ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਬਲੂਨੀ
ਚਮੋਲੀ ਪਿੱਪਲਕੋਟੀ ਸੁਰੰਗ ਹਾਦਸਾ
STONE FELL ON MP VEHICLE

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