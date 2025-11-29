ETV Bharat / bharat

ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਰਹੋ ਦੂਰ, ਕਾਰਣ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਚਾਂਗ

ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ।

PANCHANG
ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਰਹੋ ਦੂਰ, ਕਾਰਣ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਚਾਂਗ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 29, 2025 at 6:34 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 29 ਨਵੰਬਰ, 2025, ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ (ਵਧਦਾ ਚੰਦਰਮਾ) ਦੀ ਨੌਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਇਸ ਤਿਥੀ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਰੋਹ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

29 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
  2. ਮਹੀਨਾ: ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ਾ
  3. ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਨੌਮੀ
  4. ਦਿਨ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ
  5. ਤਰੀਕ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਨੌਮੀ
  6. ਯੋਗਾ: ਹਰਸ਼ਨ
  7. ਤਾਰਾਮੰਡਲ: ਪੂਰਵਭਾਦਰਪਦ
  8. ਕਰਨ: ਬਲਵ
  9. ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੁੰਭ
  10. ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਕਾਰਪੀਓ
  11. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 07:02 ਵਜੇ
  12. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 05:53 ਵਜੇ
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਦੁਪਹਿਰ 1:18 ਵਜੇ
  14. ਚੰਦਰਮਾ: ਸਵੇਰੇ 1:32 ਵਜੇ (30 ਨਵੰਬਰ)
  15. ਰਾਹੂਕਾਲ: 09:44 ਤੋਂ 11:06
  16. ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 13:49 ਤੋਂ 15:10

ਇਹ ਨਕਸ਼ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ ਪੂਰਵ ਭਾਦਰਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ 20 ਡਿਗਰੀ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ 3:20 ਡਿਗਰੀ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਰੁਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੁਪੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ ਲੜਾਈਆਂ, ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਛਿੜਕਣ, ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ, ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ, ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 9:44 ਵਜੇ ਤੋਂ 11:06 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

TAGGED:

ALMANAC
READ THE PANCHANG
ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਚਾਂਗ
ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਰਾਜ
PANCHANG

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.