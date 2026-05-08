ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ DMK-AIADMK ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇਜ਼, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ?
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Published : May 8, 2026 at 1:21 PM IST
ਚੇਨਈ: ਡੀਐਮਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਅਤੇ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਏਡਾਪੱਡੀ ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਕੇ-ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਮੀਜ਼ਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਟੀਵੀਕੇ) - ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 108 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ - ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 118 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਟੀਵੀਕੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤਮਿਯਾਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹੋਏ 108 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੀਵੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਮੀਜ਼ਹਾਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ), ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਵੀਸੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਡੀਐਮਕੇ-ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਗੱਠਜੋੜ?
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀਵੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ - ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ - ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ - ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ - ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਮਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਚੇਨਈ ਦੇ ਅੰਨਾ ਅਰੀਵਲਯਮ ਵਿਖੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਚਾਰ ਖਾਸ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਐਮਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ: ਏਡਾੱਪਾਡੀ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਏਡਾੱਪਾਡੀ ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਧੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ।"
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਏਡਾੱਪਾਡੀ ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।"
ਕੀ ਡੀਐਮਕੇ-ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?
ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਐਮਕੇ ਕੋਲ 59 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਕੋਲ 47 ਹਨ। ਡੀਐਮਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 68 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਆਈਯੂਐਮਐਲ) ਦੇ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਸੀਕੇ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ, ਅਤੇ ਡੀਐਮਡੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 52 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਕੇ ਦੇ ਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਏਐਮਐਮਕੇ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੀ ਉਹ ਪੀਐਮਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਗੇ?
ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ VCK (ਵਿਦੁਥਲਾਈ ਚਿਰੂਥੈਗਲ ਕਾਚੀ) ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪੀਐਮਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਵੀਸੀਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 114 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ?
ਵੀਸੀਕੇ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ
ਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਦੁਥਲਾਈ ਚਿਰੂਥੈਗਲ ਕਾਚੀ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅੱਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤਮੀਜ਼ਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਟੀਵੀਕੇ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਵੀਕੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
