100 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਲੋਕ, SSB ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
100 ਸਾਲਾ ਝੁਪਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : January 2, 2026 at 2:17 PM IST
ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਹਿਰਾ
ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ/ਉਤਰਾਖੰਡ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਵਾਸ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਾਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢ ਦੇਣ ਲਈ ਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਏ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੋਕ
ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ SSB ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਸਐਸਬੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ
ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਡੀਗਾਓਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਸ਼ਤਰ ਸੀਮਾ ਬਲ (ਐਸਐਸਬੀ) ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਥੀ ਚੁੱਕੀ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਲੱਕੜ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ।
ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਤਡੀਗਾਓ
ਨੇਪਾਲ ਸੀਮਾ ਦੇ ਸਥਿਤ ਤਡੀਗਾਓ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਰੀਬ 100 ਸਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਝੂਪਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਾਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ-
"ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਐਸਐਸਬੀ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਚਾਰ ਐਸਐਸਬੀ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ, 65 ਸਾਲਾ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦਿੱਤੀ।" -ਭੁਪੇਂਦਰ ਚੰਦ, ਸਾਬਕਾ ਪਿੰਡ ਮੁਖੀ
ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਡਰ
ਤਡੀਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਂਦੁਏ ਅਤੇ ਰਿੱਛ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 37 ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ। ਹੁਣ, ਸਿਰਫ 13 ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।