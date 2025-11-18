Ramoji Excellence Awards: ਸਰੀਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਬੋਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ 'ਸਪੈਸ਼ਲ', ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਪਛਾਣ

Ramoji Excellence Awards: ਸਰੀਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਬੋਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ 'ਸਪੈਸ਼ਲ', ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਪਛਾਣ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਬੋਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।
Published : November 18, 2025 at 8:56 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਬੋਲਾ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮੋਜੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੋਲਾ ਦਾ ਜਨਮ 1991 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (MIT) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਫੋਰਬਸ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ 30 ਅੰਡਰ 30 ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ।
ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ, 33 ਸਾਲਾ ਬੋਲੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ, ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਿਜ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਸਾਰ ਧਰਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਬੋਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ:
ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਅੰਸ਼ -
ETB: ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ: ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਵਿਤਕਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਊਰਜਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
ETB: ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (MIT) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਬਣਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ MIT ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ: ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀਗ੍ਰਸਤ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਪਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ IITs, BITS Pilanis ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ MIT ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪੌੜੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯਤਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।
ETB: ਬੋਲੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ?
ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ: ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਸਨ - ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਸੰਘਰਸ਼, ਝਟਕੇ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈਂ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਮਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਹਮਦਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਨ੍ਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ETB: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਪਿਕ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ?
ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ: ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ (ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼, ਦਿਸ਼ਾ, ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਵਾਹ! ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ? ਇਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ- ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੇਵੇਗਾ।
ETB: ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ?
ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ: ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਦਮ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੱਸੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਹੈ: ਅਬ ਤੱਕ ਤੂ ਅੰਧਾ ਥਾ, ਅਬ ਗੰਡਾ ਭੀ ਹੋਜਾਏਗਾ (ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ)। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਦਮ ਸੰਕਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ DEI (ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, DEI ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ! ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਬੋਲੈਂਟ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੈਗਲਾਈਨ ਹੈ: 'Where Everyone Counts'।
ETB: ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਟਿਕਾਊ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ: ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੁਹਜਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ, ਸਫਾਈ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਲਪਕ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਮ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਲੋਕ ਥਰਮੋਕੋਲ, ਸਟਾਇਰੋਫੋਮ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਛਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਯੋਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ETB: ਬੋਲੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ?
ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ: ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਸਟਾਪ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੰਪੋਸਟੇਬਲ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ 360-ਡਿਗਰੀ ਹੱਲ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਅਗਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਨਾਮ ਬਣਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ETB: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਾਹਿਜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ?
ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ: ਨਹੀਂ! ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ETB: ਤੁਸੀਂ ਰਾਮੋਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ: ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਇਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਗਾਰੂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾਪੂਰਵਕ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਤੇਲਗੂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।