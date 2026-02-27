ਜਾਮਣੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਜਾਮਣੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਤਿਆ ਸਾਈਂ ਸੰਜੀਵਨੀ ਕੇਂਦਰ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Published : February 27, 2026 at 8:07 PM IST
ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (CHD) ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਦਿਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀ ਚਮੜੀ (ਸਾਇਨੋਸਿਸ), ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਨੁਕਸ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਤਿਆ ਸਾਈਂ ਸੰਜੀਵਨੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼'
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਿੱਦੀਪੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਂਡਾਪਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਤਿਆ ਸਾਈਂ ਸੰਜੀਵਨੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਚਾਈਲਡ ਹਾਰਟ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ, ਜਮਾਂਦਰੂ ਦਿਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਪਨ-ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕਾਰਡੀਅਕ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਾ. ਸੀ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਮਾਂਦਰੂ ਦਿਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਡਾ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ 14 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 233 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਓਪਨ-ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 103 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕਾਰਡੀਅਕ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 336 ਜਾਨਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ।
'ਸਰਜਰੀ ਬਿਨਾਂ ਚੀਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ'
ਦਰਅਸਲ, ਕੋਂਡਾਪਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵਨੀ ਹਾਰਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 23 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਡਾਕਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਕੈਥੀਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲੈਬ (ਕੈਥ ਲੈਬ) ਵੀ ਹੈ। ਆਮ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਚੀਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਨਤ ਸਹੂਲਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਟਿਊਬ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੈਥੀਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
'100 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਜਰੀਆਂ'
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ, ਲਗਭਗ 350,000 ਬੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 100,000 ਬੱਚੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਜੀਵਨੀ ਸੈਂਟਰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਮਾਂਦਰੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ, ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਛੇਕ, ਵਾਲਵ ਨੁਕਸ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਸੰਜੀਵਨੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਦਾਨ, ਸਰਜਰੀ, ਦਵਾਈਆਂ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਸੱਤਿਆ ਸਾਈਂ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਯਾ ਰਾਏਪੁਰ, ਪਲਵਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ 80101 19000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 70751 37733 'ਤੇ WhatsApp ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)