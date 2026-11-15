ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਜਯੰਤੀ: ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
Published : November 15, 2026 at 6:22 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਦੀ ਜਾਣੀ-ਮਾਣੀ ਹਸਤੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦਾ ਜਨਮ 16 ਨਵੰਬਰ 1936 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਵਾਕ’ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
ਰਾਮੋਜੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਚੇਰੁਕੁਰੀ ਕਿਰਨ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (MD) ਚੇਰੁਕੁਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਵਾਕਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਚੇਰੁਕੁਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਥਾਨ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ। ਸੂਰਿਆਪੇਟ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਈਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ
ਭਦਰਾਦਰੀ ਕੋਠਾਗੁਡੇਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਠਾਗੁਡੇਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰੈਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸੈਂਟਰ, ਵਿਜਯਨਗਰ ਕਾਲੋਨੀ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੇਲੰਡੂ ਚੌਰਾਹੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਲਵਾਂਚਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚੀ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਯਾਦ
ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਲੇਕਾਰਡ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਰੁਪਤੀ, ਕਾਕੀਨਾਡਾ ਅਤੇ ਗੁੰਟੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਤਿਰੁਪਤੀ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਟੂਡਾ (TUDA) ਦਫ਼ਤਰ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਮ, ਮਮਿਦਿਕਯਾਲਾ ਮੰਡੀ, ਅੰਨਾਮਈਆ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਐਮਆਰ (MR) ਪੱਲੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਲਾਜੀ ਕਾਲੋਨੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਕਾਕੀਨਾਡਾ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਰਪਵਰਮ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਗਈ ਜੋ ਮੇਨ ਰੋਡ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰਮ ਅਤੇ ਦੇਵਾਲਯਮ ਸਟ੍ਰੀਟ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ।
ਗੁੰਟੂਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਲੈਕਟਰੇਟ, ਕੰਕਰਗੁੰਟਾ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਪੱਟਾਭਿਪੁਰਮ, ਹਨੁਮਈਆ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਕੀਤਾ ਸਮਰਪਿਤ
ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਜੀਵਨਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੀਡੀਆ, ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਬਣ ਗਏ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਨ।
ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਉਹ (ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ) ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਏ। ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੱਕ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।
ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਹ (ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ) ਮੌਕੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਈਨਾਡੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇਲਗੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡੀ।
ਈਨਾਡੂ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ; ਸਵੇਰ ਦੀ ਕੌਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਸਮੇਂ ਈਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਤੇਲਗੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਈਟੀਵੀ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ - ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਤ ਰਹਿਣਾ। ਈਟੀਵੀ ਅਭਿਰੂਚੀ, ਈਟੀਵੀ ਹੈਲਥ, ਈਟੀਵੀ ਲਾਈਫ, ਈਟੀਵੀ ਪਲੱਸ, ਅਤੇ ਈਟੀਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਰਗੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਟੀਵੀ ਬਾਲ ਭਾਰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ।
ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਾਲ 1962 ਤੋਂ, 'ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ' (Margadarsi) ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਡੋਲ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ 'ਮਾਰਗਦਰਸ਼ੀ' ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਅਟੱਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। 'ਪ੍ਰਿਆ ਪਿਕਲਜ਼' (Priya Pickles) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ (hospitality) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ—ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ 'ਡਾਲਫਿਨ ਹੋਟਲ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ—ਨੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਲਫਿਨ ਹੋਟਲ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ; ਇਹ ਹੋਟਲ 'ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ' ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨ-ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮੋਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨ-ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 'ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ', ਉੱਤਮ ਸਿਨੇਮਾਈ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। "ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਫਿਲਮ (ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਿੰਟ) ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ"—ਇਹ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ (RFC) ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ 'ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ' ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ
1983 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਊਸ਼ਾ ਕਿਰਨ ਮੂਵੀਜ਼' (UshaKiron Movies) ਰਾਹੀਂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਿਆਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। 'ਈ.ਟੀ.ਵੀ. ਵਿਨ' (ETV WIN) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਮੂਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ OTT ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ 'ਈ-ਐਫ.ਐਮ.' (E-FM) ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
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