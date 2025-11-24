ETV Bharat / bharat

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲਾੜਾ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਲੂਸ ਆਈ। ਇਸ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ।

SIRMAUR WEDDING
ਵਹੁਟੀ ਰਸ਼ਿਕਾ ਅਤੇ ਲਾੜਾ ਦੁਮਿੰਡੁ ਵਿਥਾਨੇਗੇ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 24, 2025 at 8:44 PM IST

2 Min Read
ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋਦੀਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕੋ ਦੁਲਹਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਲੂਸ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

SIRMAUR WEDDING
ਵਿਆਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ (ETV Bharat)

ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਈ ਬਾਸ਼ਾਵਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨੇਗੀ ਦੀ ਧੀ ਰਾਸ਼ਿਕਾ ਨੇਗੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਿਕਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਡੁਮਿੰਡੂ ਵਿਥਾਨੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀ। ਰਾਸ਼ਿਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਲਾੜਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ

ਡੁਮਿੰਡੂ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਨੇ ਦੂਰੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।"

ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ

ਵਿਆਹ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵੈਦਿਕ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਲਾੜੀ ਅਤੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾੜੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਲੂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਤਾਲ 'ਤੇ ਨੱਚਿਆ ਅਤੇ ਨੱਚਿਆ ਵੀ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਹਿੰਦੀ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਵਰਮਾਲਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

SIRMAUR WEDDING
ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਬਿੰਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ (ETV Bharat)

ਪਹਾੜੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ

ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਨੇਤਾ ਸਚਿਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਲੂਸ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰੀ ਨਾਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਹਾੜੀ ਪਕਵਾਨ ਵੀ ਪਰੋਸੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ।"

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ

ਰਾਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਬਿੰਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਰਾਮ ਚੌਧਰੀ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ, ਸ਼ਿਲਾਈ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਦੇਵ ਤੋਮਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ।

